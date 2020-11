Religion dans le canton de Vaud – La discrète percée des ultras d’Ecône Les catholiques intégristes de la Fraternité Saint-Pie X seraient 150 en terres vaudoises. Un projet controversé d’école et prieuré à Essertes témoigne de leurs ambitions et moyens. Chloé Banerjee-Din

La Fraternité sacerdotale Saint-Pie X a surpris tout le monde en prenant ses quartiers dans la chapelle de Montolivet à Lausanne. Vanessa Cardoso

«Je sais qu’il faut être tolérant, mais je préférerais qu’ils restent loin de chez moi.» Dans le petit village d’Essertes, non loin de Palézieux, plusieurs habitants craignent depuis un an l’arrivée de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X dans le voisinage. Taxés d’intégrisme et en rupture avec l’Église de Rome, les catholiques d’Ecône ont acquis une ancienne ferme où ils projettent d’aménager une école doublée d’un prieuré.

Trop discrète au goût de certains villageois, une première mise à l’enquête avait récolté près de cent oppositions en septembre 2019. Il y a quelques semaines, la Fraternité a remis l’ouvrage sur le métier, en présentant – publiquement cette fois – un projet redimensionné.