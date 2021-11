«Où est Peng Shuai?» – La disparition d’une joueuse de tennis chinoise soulève un tollé Le monde sportif est sous le choc après la disparition d’une Chinoise, lauréate du tournoi de double de Roland-Garros en 2014. Elle avait accusé de viols un dignitaire proche du régime.

Peng Shuai est spécialiste du double et lauréate notamment du tournoi de double de Roland-Garros en 2014. AFP

C’est l’histoire d’une joueuse de tennis chinoise qui a eu le courage de porter des accusations de viols contre un haut dignitaire de l’Empire du Milieu. Depuis plus de dix jours, le monde sportif est sans nouvelles de Peng Shuai.



La dernière trace laissée par la sportive de 35 ans est un long texte, qui a été brièvement posté le 2 novembre sur son compte officiel Weibo, l’équivalent de Twitter, avant d’être bloqué deux jours plus tard. Peng Shuai affirmait avoir eu, il y a trois ans, un rapport sexuel forcé avec l’ancien vice-premier ministre Zhang Gaoli, qui a été de 2013 à 2018 l’un des hommes politiques les plus puissants de Chine.



La sportive n’est pas une inconnue dans le monde du tennis. Elle est spécialiste du double et lauréate notamment du tournoi de double de Roland-Garros en 2014. Que sa disparition ne suscite pas des réactions publiques en Chine, cela peut se comprendre, mais le silence qui prévalait au niveau international laissait songeur.



Pointée du doigt pour son mutisme depuis le début de l’affaire, la WTA, principale association sportive organisant les compétitions tennistiques professionnelles des femmes, s’est finalement exprimée dimanche dans un communiqué. Estimant que «les récents événements en Chine concernant une joueuse de la WTA, Peng Shuai, étaient très préoccupants», son PDG Steve Simon réclame que «justice soit faite.»

L’«accusation concernant la conduite d’un ancien dirigeant chinois, impliquant une agression sexuelle, doit être traitée avec le plus grand sérieux», a assuré Steve Simon. «Nous attendons que cette question soit traitée correctement, ce qui signifie que les allégations doivent faire l’objet d’une enquête complète, équitable, transparente et sans censure», a-t-il martelé. «Où est Peng Shuai?» Dans le monde sportif, la nouvelle de la disparition de la Chinoise se répand comme une traînée de poudre et les messages de soutien en faveur de Peng Shuai se multiplient. «Ces accusations sont très inquiétantes. Je connais Peng depuis qu’elle a 14 ans, nous devrions tous être inquiets, c’est grave, où est-elle? Est-elle en sécurité? Toute information serait appréciée», a déclaré l’ex-championne américaine Chris Evert sur Twitter dimanche.

La Française Alizé Cornet a également relayé sur son compte Twitter le message #WhereIsPengShuai ( «Où est Peng Shuai?»), en ajoutant «ne restons pas silencieux». De son côté le Britannique Liam Broady a fait part de sa réaction avec un message accompagné du hashtag #WhereIsPengShuaia: «Je ne peux pas croire que ce genre de choses arrive au XXIe siècle.»

«Le fait que Peng Shuai ait disparu n’est pas seulement le problème de la WTA», a ajouté de son côté, toujours sur Twitter, le Français Nicolas Mahut: «Nous sommes tous concernés». Des centaines d’anonymes ont aussi repris le hashtag #WhereIsPengShuai, notamment pour blâmer le silence de la Fédération internationale de tennis (ITF).

Selon les données de Weibo, le message publié sur le compte officiel de la joueuse avait été vu plus de 100’000 fois. Le principal accusé, Zhang Gaoli n’a pas réagi publiquement aux accusations.

Sommet virtuel Xi et Biden

Alors que la disparition de Peng Shuai plonge le monde sportif dans l’inquiétude, un sommet virtuel devrait se tenir entre le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Joe Biden. Prévue lundi à 19h45, heure de Washington (mardi à 1h45 en Suisse), la rencontre abordera les tensions entre les deux puissances avec en toile de fond le sort de Taïwan.



Lundi soir, le président de la WTA, Steve Simon, a indiqué au «New York Times» que son organisation «avait reçu confirmation de plusieurs sources, incluant la fédération chinoise, que Peng Shuai est en sécurité et n’est pas menacée physiquement.»



Le flou règne sur l’affaire. En attendant des éclaircissements, le No1 mondial, le Serbe Novak Djokovic espère une issue positive. «Il n’y a pas grand-chose d’autre à dire. Espérons qu’elle sera retrouvée, qu’elle va bien. C’est terrible, je peux juste imaginer ce que doit ressentir sa famille.»

AFP/Etonam Ahianyo

