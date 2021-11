Changement de tête - «La diversité humaine se reflète dans nos assiettes»

Boris Wastiau aime parler avec les gens et cela se voit. Encore en poste à Genève où il dirige le Musée d’ethnographie (MEG), le dynamique quinquagénaire nous donne rendez-vous en visioconférence pour évoquer son arrivée à l’Alimentarium le 1er mars.

Cet anthropologue de formation est attendu de pied ferme à Vevey, où il remplacera Ursula Zeller qui s’apprête à partir à la retraite.

Boris Wastiau, l’annonce de votre départ a suscité une grande émotion au MEG. Vous vous y attendiez?

Franchement, non. Ça a été pour moi une révélation et ça m’a permis de me rendre compte de l’intensité de cette expérience. Cela fait bientôt treize ans que j’y travaille comme directeur, avec la tête dans le guidon. On a vécu de nombreuses mutations durant cette période. Je peux vous dire que le changement, c’était tout le temps! J’ai donc été le premier surpris de l’émotion que j’ai ressentie, moi aussi, en préparant mon discours.