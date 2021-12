Conseil communal – La Douane divise toujours Moudon, mais le projet prend forme Contre sa commission des finances, le Législatif a validé le crédit d’étude pour le réaménagement de l’auberge communale. Sébastien Galliker

Le crédit d’étude de 219’000 francs en vue du projet de réaménagement de l’Auberge de la Douane a été validé mardi. PATRICK MARTIN

«Je regrette certains choix de la Municipalité, que nous pourrions payer cher dans le futur. L’appartement à trois pièces me semble petit, les sanitaires sur le palier des chambres ne sont plus de notre époque, tandis que prévoir la cuisine au sous-sol ne me semble pas la solution la plus simple. Néanmoins, je vous invite à soutenir le dossier, enfin pris en main…»

À l’instar du conseiller Willy Blaser (PLR), le Conseil communal de Moudon était partagé, mardi, sur le projet de réaménagement de l’Auberge communale de la Douane. Finalement, le crédit d’étude sollicité par l’Exécutif a passé la rampe à la majorité (27 oui, 14 non, 3 abstentions).