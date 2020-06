Référendum – La double initiative pour la nature a fait carton plein L'initiative pour la biodiversité et l'initiative pour le paysage lancées notamment par Pro Natura et BirdLife Suisse ont récolté 250’000 signatures. Elles seront déposées à la Chancellerie fin août.

Photo d’illustration. KEYSTONE 1 / 1

Les signatures nécessaires aux deux initiatives populaires fédérales biodiversité et paysage ont été récoltées, a annoncé mardi l'association de soutien «Pour la nature, le paysage et le patrimoine bâti». Elles seront déposées à la Chancellerie fédérale à la fin de l'été.

Le peuple suisse soutient largement une meilleure protection de l'environnement et du patrimoine bâti, estiment les initiants, qui en veulent pour preuve les 250'000 signatures récoltées en un peu plus d'un an.

L'initiative pour la biodiversité demande suffisamment de moyens et de surfaces pour la nature, et veut ancrer une meilleure protection du paysage et du patrimoine bâti dans la Constitution fédérale. L'initiative pour le paysage veut, elle, limiter les constructions dans les zones naturelles et agricoles hors des zones à bâtir.

Les deux ont été lancées en mars 2019 par Pro Natura, BirdLife Suisse, la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage ainsi que Patrimoine suisse. Diverses organisations actives dans les transports, l'agriculture, l'architecture et la protection des Alpes les soutiennent.

( ATS/NXP )