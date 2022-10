Le Credit Suisse vit une véritable Bérézina boursière. Les investisseurs ne semblent plus faire confiance à la grande banque helvétique et certains ont même évoqué (à tort) un risque de banqueroute. Les mouvements spéculatifs qui ont fait chuter la valeur de l’action sont exagérés. Ils trouvent leur origine dans l’aversion au risque qui secoue les marchés financiers. Ces derniers sont devenus très instables. L’inflation, la guerre en Ukraine qui s’éternise et la hausse brutale des taux d’intérêt mettent à mal la croissance économique.

En cas de récession mondiale ou d’un ralentissement très brutal de l’économie, les banques seraient les premières à être exposées au défaut de paiement des entreprises et des particuliers, voire des États. Fragilisé par une succession de mauvaises affaires et de scandales, le Credit Suisse apparaît aux yeux des marchés comme vulnérable, plus exposé que d’autres établissements du même type. La banque est donc doublement pénalisée: par son passé et par la conjoncture économique.

«La Bourse est impitoyable: si l’action de Credit Suisse ne se redresse pas, la banque quittera l’indice phare du SMI, ultime humiliation.»

Pour redresser le cap, ses dirigeants sont condamnés à annoncer une restructuration convaincante. Il ne s’agira pas simplement de réduire les coûts mais de réorienter l’entreprise. Cette seconde exigence est la plus difficile dans une industrie en croissance mais en transformation permanente. Les grandes banques, telles qu’on les connaissait au moment des grandes fusions, n’existent plus. Credit Suisse a probablement échoué à se maintenir dans la banque d’affaires aux États-Unis.

Quel sera son positionnement stratégique demain? C’est la réponse que les investisseurs et ses actionnaires attendent désormais, assortie d’une promesse de rendements futurs crédibles. La Bourse est impitoyable: si l’action du Credit Suisse ne se redresse pas, la banque quittera l’indice phare du SMI, ultime humiliation.

Pierre Veya est chef de la rubrique économie auprès de 24 Heures, de la Tribune de Genève et du Matin Dimanche. Auparavant, il a été rédacteur en chef du journal Le Temps, de l'Agefi et chef de la rubrique économique à L'Hebdo. Ses domaines de compétences sont la finance, l'économie, les hautes-technologies, l'environnement, le climat et la politique agricole. Plus d'infos @pierre_veya

