Jugés au mieux suspects parce qu’ils rassemblent, au pire, non essentiels, les musées n’ont guère échappé aux semi-confinements et autres reconfinements. Fermés sans arguments avérés ni clusters détectés, leur puits de savoirs et de questionnements collectifs n’aurait qu’à goger dans son expérience séculaire en attendant des jours meilleurs? Après tout… ce n’est pas une pandémie qui va l’assécher! Sauf que le calcul un peu trop rapide des autorités politiques en mode qui paie commande – une courte majorité des institutions muséales suisses sont subventionnées, donc peu enclines à se rebeller – fragilise l’ensemble de la branche.

«La culture manque cruellement au débat démocratique épuisé et neutralisé par cette crise qui dure.»

On pense au château de Chillon obligé de licencier pour pouvoir résister! À ces petits musées qui tiennent grâce à l’abnégation de ceux qui les anime. À tous ceux qui vivaient presque exclusivement de l’amour de leur public et qui doivent désormais tester d’autres pistes de financement. Mais aussi à ces corps de métier, artisans, scénographes, guides, médiateurs, qui gravitent dans l’ombre des expositions.

Une étude livrée le mois dernier prend le pouls mondial de ces institutions et révèle que sept sur dix sont inquiètes, craignant de devoir limer sur leurs missions: conserver, exposer, transmettre. Des missions banalisées par les barons de la crise lorsqu’ils expédient les fermetures sanitaires des lieux de culture à la ligne «loisirs et divertissements».

Rouvrons les musées!

Ô la double peine! Pour la commuer en liberté, les musées doivent s’opposer publiquement à ces définitions aussi fâcheuses qu’indignes. Leur faîtière suisse a ouvert la brèche, demandant notamment une «communication claire vis-à-vis de l’importance sociétale de la culture».

Privée de ses moyens d’expression consacrés, elle n’est plus là pour nous bousculer et nous faire avancer, mais elle manque aussi cruellement au débat démocratique épuisé et neutralisé par cette crise qui dure. Avec 14,2 millions de visiteurs en 2019 – cote en hausse –, les 1110 musées suisses sont représentatifs d’un joli potentiel d’audience. Rouvrons-les sans délai!