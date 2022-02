Le phénomène des JO – La double vie d’Eileen Gu L’icône du ski freestyle convoite trois médailles d’or aux Jeux olympiques de Pékin, où elle représente la Chine au lieu des États-Unis. Elle aspire à unir les peuples, mais certains lui reprochent son opportunisme. Cyrill Pasche Pékin

Eileen Gu prend la pose pour un célèbre couturier. Les marques se l’arrachent. Louis Vuitton

Gu Ailing fascine, Eileen Gu divise. La «princesse des neiges», championne olympique de ski freekstyle à 18 ans, mène une double vie: son cœur et ses intérêts basculent entre la Chine, où elle est connue sous le nom de Gu Ailing, et les États-Unis, où elle est née et a grandi sous le nom d’Eileen Gu.