Soulager ses douleurs – La douleur chronique laisse des traces objectives Des chercheurs genevois et valaisans ont identifié des signatures biologiques de la douleur qui pourraient permettre de mieux la soulager. Élisabeth Gordon

La douleur chronique est particulièrement difficile à soigner car elle ne peut être ni détectée ni mesurée par des examens médicaux. RunPhoto/Getty Images

Un adulte sur cinq souffre de douleur chronique. Celle-ci peut durer des mois, voire des années. Quand le mal s’est installé, il perturbe souvent les vies personnelle, professionnelle et sociale, et les médecins n’arrivent pas toujours à soulager les personnes qui en souffrent. Cela pourrait changer grâce à des équipes de Genève et de Sion qui ont, pour la première fois, identifié dans le génome une trace biologique permettant de classifier la douleur.

Après une brûlure ou un choc, on éprouve une douleur aiguë. À l’issue de son parcours le long du système nerveux, le signal douloureux arrive au cerveau qui, «par un mécanisme de rétrocontrôle, envoie à son tour des messages aboutissant, à terme, à l’atténuer», précise Bertrand Léger, chef du Service recherche de la Clinique romande de réadaptation (CRR), à Sion. Cette sensation est donc positive, car elle permet d’accélérer la guérison.