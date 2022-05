Dans le jargon, on les nomme des parents non défaillants. Ceux qui nous ont contactés - et qui témoignent dans nos colonnes - nous ont expliqué que c’était ainsi qu’ils se faisaient appeler par les institutions en charge des mineurs délinquants.

Ces parents, parce qu’ils continuent de fonctionner au quotidien, qu’ils n’ont pas de problèmes liés à une consommation anormale d’alcool ou de stupéfiants, et qu’ils ont en plus un niveau de vie moyen à élevé, sont considérés comme capables de supporter sous leur toit la violence «ordinaire» d’un mineur délinquant en rupture complète avec la société.

Comment rester vertical quand tout va mal à la maison, quand rentrer chez soi c’est se confronter à «un lion en cage», pour reprendre l’expression d’une de nos témoins? Comment continuer d’être «non défaillant», au travail comme dans sa vie sociale, lorsqu’il faut rendre compte des absences répétées, assumer le regard du voisin qui, une fois encore, a appelé la police pour qu’elle mette un terme à la bruyante «dispute» d’à côté? Et que répondre aux proches qui préconisent une «bonne paire de baffes» pour remettre le jeune dans le droit chemin…

Sans parler du mal qui ronge ces mères et ces pères qui, malgré tout ce qu’il leur fait subir, aiment inconditionnellement leur ado et souffrent de le voir sombrer chaque jour un peu plus dans la délinquance. Une douleur qui ne disparaît pas lorsque le jeune est placé. «L’enfant n’est jamais autant là que quand il est éloigné. L’espace vide de sa chambre le rend omniprésent», résume une des témoins.

Les institutions le disent: il manque de structures pour les jeunes délinquants mais également un soutien aux parents pris dans ces situations. Les autorités promettent d’agir. Il le faut car il y a urgence: ne pas intervenir en espérant que les parents continueront d’être non défaillants, c’est un peu comme mener sur eux une expérience sadique pour savoir qui craquera le premier.

