Grand Conseil vaudois – La droite continue sa lutte contre les limitations de vitesse Après un débat fleuve, les députés votent de justesse une pétition pour le retour des 50 km/h de nuit à Lausanne. Simone Honegger

Depuis septembre 2021, Lausanne limite la vitesse à l’intérieur de la localité entre 22 h et 6 h. CHRISTIAN BRUN

La commission compétente n’a donc pas été suivie. Elle recommandait par neuf voix contre une le classement de la pétition qui demande que «le Canton revienne à la situation antérieure, à Lausanne comme partout ailleurs» soit que les 50 km/h demeurent la règle tant de jour que de nuit. Les 30 km/h resteraient donc une exception pour les quartiers résidentiels. Mais en plénum, la majorité UDC et PLR a tenu à renvoyer le texte au Conseil d’État. La pétition déposée par l’ancien président des Jeunes libéraux-radicaux Maxime Meier l’a ainsi emporté de justesse après un long débat partisan (68 voix pour, 66 contre et 1 abstention). Si cette décision n’aura que peu d’impact concret, elle traduit la volonté à droite de continuer le combat contre ces limitations de vitesse.

«Mesures proportionnées»

De son côté aussi, la conseillère d’État Nuria Gorrite a plaidé en vain le rejet du texte, soulignant que les mesures prises dans la capitale vaudoise ne relèvent pas d’une «chasse contre les automobilistes» mais répond à «une ordonnance fédérale qui oblige les autorités à protéger les citoyens du bruit». Selon le rapport de commission, à l’échelle de la ville de Lausanne, la baisse de vitesse de nuit permet d’épargner le sommeil de 33’000 personnes. Cela équivaut à préserver un habitant sur quatre. À l’échelle cantonale, cela concernerait 65’000 autres personnes, soit un habitant sur neuf.

«La mesure de restreindre la vitesse nocturne a par ailleurs été jugée proportionnée par la justice», a tenté de convaincre la cheffe du Département des infrastructures. «Elle ne s’applique qu’entre 22 h et 6 h, ce qui a peu d’incidence sur le commerce et quasiment pas sur les transports publics. Elle ne concerne en outre que 10% du trafic.» Et d’ajouter qu’en plus de Lausanne, Vevey et Vich qui appliquent déjà cette limitation, de nombreuses communes ont fait la demande, comme Cossonay, Cugy, Montreux, Denges, Pully, Prilly, La Tour-de-Peilz et Payerne.



Simone Honegger a rejoint la rubrique vaudoise depuis août 2021. Auparavant, elle a travaillé à la radio LFM et passé quatre ans à Berne à couvrir la politique fédérale pour les radios régionales romandes. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.