Élections communales à Yverdon – La droite de Jean-Daniel Carrard repart à l'offensive Arrivé en septième position au premier tour dimanche, le syndic sortant se représente, avec deux colistiers PLR et l'UDC Pascal Gafner. Les Vert'libéraux sont, c'est une surprise, exclus du ticket. Erwan Le Bec

7 mars 2021, élections à la Municipalité d’Yverdon-les-Bains. Trois gauches élus au premier tour. Le syndic Jean-Daniel Carrard Jean-Guy Python / 24heures

La droite refuse d’abandonner la majorité au camp rose-vert. À Yverdon, deuxième ville vaudoise, l’alliance de droite était arrivée en queue de liste au premier tour dimanche, dans ce que le PLR refuse d’interpréter comme un vote-sanction. «Notre électorat ne s’est pas mobilisé», constatait le président de la section, Laurent Roquier, au soir du vote.

Pour le rattraper, le camp bourgeois représente donc pour le deuxième tour:

Le syndic PLR Jean-Daniel Carrard, la municipale de l’Urbanisme et avocate PLR Gloria Capt, l’ancien président du parti Christian Weiler, aux côtés de l’UDC Pascal Gafner.



Ils étaient arrivés respectivement 7e, 8e, 6e et 10e sur onze.

«On a été ébranlés par le résultat dimanche soir. On a dû chercher rapidement quelle suite on devait donner à tout ça. Quand on croit à quelque chose, on va jusqu’au bout des choses. Il reste quatre places, mathématiquement, c’est possible», explique le syndic-député.

«On va défendre nos idées, aller au bout de notre raisonnement, pour nos projets pour le bien de la ville», poursuit-il.

Le représentant de la colonie italienne, Giuseppe Alfonzo, renonce. De même que Thierry Gaberell, ancien socialiste passé aux Vert’libéraux.

Virtuellement, le PLR yverdonnois, qui régnait en maître sur la ville depuis 2015, renonce à revendiquer la majorité de l’Exécutif. Pas question toutefois visiblement d’intégrer dans la partie les Vert’libéraux (5% des voix dimanche).

La vaste alliance de gauche a déjà placé trois des siens à la Municipalité. Les deux suivants, le Vert Benoist Guillard et le socialiste Jean-Claude Ruchet, sont reconduits au deuxième tour.