Municipalité de Lausanne – La droite est presque unie pour le second tour L’UDC et Le Centre (PDC) apportent leur soutien aux deux candidats PLR. Le ballottage général au premier tour, une première à Lausanne au XXIe siècle, donne de l’espoir à la droite. Renaud Bournoud

De gauche à droite, Valérie Dittli, présidente du Centre (ex-PDC), Pierre-Antoine Hildbrand, municipal et candidat PLR, Valentin Christe, vice-président de l’UDC Lausanne, et Florence Bettschart-Narbel, candidate PLR. Keystone/Jean-Christophe Bott

«Nous ne cherchons pas à renverser la majorité de gauche à la Municipalité, nous voulons un rééquilibrage.» C’est ainsi que la candidate libérale-radicale Florence Bettschart-Narbel présente l’équation du deuxième tour à la Municipalité de la capitale vaudoise. Après trois législatures avec un seul représentant sur six à l’Exécutif de la Ville, la droite vise le cinq-deux.

Jeudi, le PLR a lancé sa campagne de deuxième tour. Le parti présente le municipal Pierre-Antoine Hildbrand et la députée Florence Bettschart-Narbel. Dimanche, le sortant a fait un bon score pour un candidat de droite dans une ville de gauche. Sa colistière a fini, elle, sur les talons de Xavier Company, le Vert qui a obtenu le moins de suffrages au premier tour. «Nous sommes dans une nouvelle phase et nous avons la possibilité de bousculer la majorité de gauche», estime Pierre-Antoine Hildbrand.

Pour le 28 mars, le PLR peut compter sur le soutien de l’UDC et du Centre (ex-PDC). En revanche, les Vert’libéraux manquent à l’appel. «Apparemment, ils souhaitent avoir une place d’arbitre», suppute Xavier de Haller, vice-président du PLR local, pour expliquer cette absence.

Le vice-président a profité de la conférence de presse pour commenter les résultats de dimanche: «Fait rare à Lausanne, nous avons eu un vrai premier tour sans alliance, sauf entre le PS qui fait 10% de moins et David Payot dont le résultat ne représente pas la force électorale du POP. La sortante Verte Natacha Litzistorf fait un score décevant en arrivant derrière la nouvelle venue socialiste Émilie Moeschler et le popiste. Ces résultats ont conduit la gauche à se rabibocher pour essayer de ne pas perdre un siège». Au passage, Xavier de Haller s’étonne que les Verts aient «massacré leur candidat Daniel Dubas», en lui préférant Xavier Company: «La règle selon laquelle celui qui fait le meilleur score au premier tour continue au second n’est pas respectée.»

«Les résultats du premier tour ont conduit la gauche à se rabibocher pour essayer de ne pas perdre un siège.» Xavier de Haller, vice-président du PLR Lausanne

Pour cette droite presque unie, les «presque 40% de population lausannoise» qui ne se reconnaissent pas dans la politique menée par la gauche méritent d’être représentés par deux élus à la Municipalité. Florence Bettschart-Narbel note que le chômage augmente à Lausanne: «C’est une ville qui n’a pas assez d’emplois, mais j’ai l’impression que la gauche est en mode décroissance, elle ne veut pas attirer de nouvelles entreprises.» Pierre-Antoine Hildbrand rappelle, lui, que la qualité de vie à Lausanne passe par la sécurité sur le domaine public, mais aussi dans l’extension des marchés, des terrasses ou la possibilité de baignade à Ouchy, par exemple.