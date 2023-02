Lors des débats sur la pétition «Oui aux 50 km/h en Ville de Lausanne» ce mardi 31 janvier au Grand Conseil vaudois, acceptée sur le fil par la majorité de droite, ce qui aurait pu être un débat fondé sur les faits est en réalité devenu, pour la droite bourgeoise, un combat idéologique, au nez et à la barbe des vérités scientifiques.

Disons les choses telles qu’elles sont: la position de la majorité de la commission des pétitions se basait avant tout sur les faits, davantage que sur des considérations idéologiques. Le bruit nocturne a un impact majeur sur la santé et la qualité du sommeil. Un véhicule roulant à 50 km/h a la capacité de réveiller, à Lausanne, plusieurs milliers de personnes. Les riverain·es ont par ailleurs largement remarqué la différence depuis l’introduction de la mesure. Partout dans le canton, des Communes aux couleurs politiques bien diverses ont emboîté le pas à Lausanne, car la mesure a été testée, vérifiée et répond à tous les critères, faisant d’elle une mesure proportionnelle et efficace. En bref, le 30 km/h de nuit fonctionne.

«Ce qui aurait pu être un débat fondé sur les faits est devenu un combat idéologique.»

Alors comment les partis bourgeois ont-ils transformé le débat en lutte idéologique? Eh bien, en énonçant une ribambelle de contre-vérités scientifiques. Malgré les études de bruit réalisées, dont les résultats sont incontestables, on a pu entendre certain·es député·es expliquer que les véhicules seraient nécessairement plus bruyants à 30 km/h qu’à 50 km/h. Ensuite, que les commerçants en pâtiraient. Essayez pourtant de trouver un commerce ouvert à 3 h ou 4 h du matin: il n’y en a pas.

Plus de fluidité

Et si l’on parle de la personne qui va travailler ou rentre chez elle, celle-ci ne voit en réalité que peu de différence de temps de trajet, d’autant que la baisse de vitesse de 22 h à 6 h inclut le passage des feux à l’orange, améliorant de fait la fluidité du trafic de nuit. Dans certaines conditions, il se trouve que l’on gagne même du temps! Il y a moins de freinages, moins d’accélérations et, par ailleurs, moins de risque d’accident. En bref, on peut prouver par A + B que les automobilistes ne pâtissent pas de la mesure.

Ce n’est pas la première fois que la droite fait de petits arrangements avec la science. Bien entendu, celle-ci ne doit pas dicter l’ensemble de nos débats politiques, puisque les seuls faits ne permettent pas de prendre des mesures dans le difficile exercice qu’est la pesée des intérêts. Mais il y a une différence entre donner sa juste place à la science dans le débat politique et asséner des contre-vérités. La lutte contre le bruit n’est pas un prétexte pour mettre des mesures chicanières aux automobilistes; c’est un enjeu fondamental de santé publique, les conséquences du bruit coûtant par ailleurs à la collectivité plus de 2,8 milliards par an, selon les chiffres de l’Office fédéral de l’environnement, dont 2,2 dus au trafic routier.

Romain Pilloud Afficher plus Président du Parti socialiste vaudois

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.