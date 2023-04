Conseil d’État et Grand Conseil genevois – La droite ferait bien de se méfier de l’excès de confiance Majoritaire tant au Grand Conseil qu’au Conseil d’État, la droite n’aura toutefois pas les coudées franches. Eric Budry

Le Conseil d’État et le Grand Conseil sauront-ils s’entendre durant la nouvelle législature? Peut-être, mais il leur faudra aussi prendre en compte les référendums et les initiatives. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Les données de base sont désormais connues depuis dimanche. Le Conseil d’État est dominé par la droite – et plus précisément par l’Entente –, tout comme le Grand Conseil, mais avec une diversité de formations aux politiques plus ou moins convergentes. En théorie, cela devrait apaiser les relations entre les deux collèges et rendre le canton plus gouvernable. En pratique, cela sera certainement plus compliqué. On est à Genève tout de même.