Élection au Tribunal cantonal – La droite installe une juge UDC sur un siège écologiste La dernière élection d’un magistrat à la Haute Cour vaudoise a donné lieu à une bisbille politique au Grand Conseil dont les Verts sortent perdants. «Le système est à bout de souffle», disent-ils. Vincent Maendly

Le député UDC Philippe Jobin préside la commission de présentation, qui émet un préavis sur les candidatures avant le vote du Grand Conseil. ARC Jean-Bernard Sieber

Par 93 voix et malgré 46 abstentions, Mélanie Chollet Humberset a été élue juge au Tribunal cantonal par les députés, la semaine dernière, au terme d’un débat à huis clos, comme le veut la loi. Le plus souvent, ce genre d’affaires se règle sans remous, mais cette fois il n’en fut rien. La magistrate, officiant jusque-là au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, portait les couleurs de l’UDC. Or, c’est un siège laissé vacant par un juge Vert qu’il s’agissait de pourvoir.

L’impétrante était seule à briguer le poste, mardi dernier. Et pour cause: le candidat écologiste, Christophe Baeriswyl, avait jeté l’éponge après avoir manqué la majorité absolue des voix lors des premier et deuxième tours de l’élection, fin septembre. «Très qualifié, il a fait l’objet d’un tir de barrage groupé d’une majorité PLR-UDC au Grand Conseil», rappelait son parti dans un communiqué acerbe publié peu après le dénouement de l’élection.