Communales 2021 – La droite morgienne met la gauche toute-puissante au tapis La coalition inédite entre le PLR, les Vert’libéraux et l’Entente Morgienne prend le pouvoir à la Coquette, bastion socialiste depuis de nombreuses années. Raphaël Cand

Les deux grandes gagnantes des élections morgiennes, Laetitia Bettex (Vert’libéraux) et Mélanie Wyss (PLR) symbolisent l’exploit de la coalition de droite qui a arraché dimanche la majorité politique à Morges. Patrick Martin

Coup de tonnerre à Morges. La gauche perd la majorité à laquelle elle était abonnée ou presque depuis les années 90. Et le résultat est sans appel. La coalition inédite de centre droit place cinq de ses six candidats à l’Exécutif: les PLR Mélanie Wyss, Jean-Jacques Aubert et Laurent Pellegrino, la Vert’libérale Laetitia Bettex ainsi que le membre de l’Entente Morgienne David Guarna.

Les socialistes se contentent eux des miettes avec Laure Jaton et le syndic Vincent Jaques, qui passent le cap de justesse, tandis que les Verts sont purement et simplement évincés. Arrivés respectivement troisième et quatrième du premier tour, Pascal Gemperli et l’actuelle municipale Sylvie Podio sont repoussés en queue de peloton. «C’est assez incompréhensible, confie cette dernière. Il y a trois semaines, nous avons gagné huit sièges au Conseil communal et aujourd’hui aucun de nos candidats n’est retenu. La droite a mieux mobilisé que nous, il n’y a pas photo. C’est un peu la douche froide.»