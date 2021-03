Communales 2021 – La droite morgienne s’invente une coalition pour rêver du «grand soir» Face à un bloc de gauche tout-puissant depuis vingt ans, les quatre formations minoritaires font front commun pour renverser le sablier. Un pari délicat dont le leitmotiv est de ne pas décourager l’électeur. Cédric Jotterand

Mélanie Wyss (PLR), David Guarna (Entente), Laurent Pellegrino (PLR), Laetitia Bettex (Vert’libéraux), Jean-Jacques Aubert (PLR) et Jean-Pierre Morisetti (UDC) unis pour faire gagner la droite morgienne. Julien Lambert

Le charme de la politique, c’est que vous pouvez faire dire aux chiffres ce que vous avez envie de leur faire dire, y compris de vous «autopersuader» qu’ils parlent en votre faveur. C’est un peu le calcul des partis de Morges à droite de l’échiquier politique, qui ont décidé de faire front commun pour «proposer une alternative à la population qui n’a manifestement pas été convaincue par la gauche», selon le chef de campagne Baptiste Müller, alors que PS et Verts ont remporté les cinq premières places dimanche dernier.

Décrocher la majorité

Alors qu’on imaginait un effectif resserré autour des deux PLR sortants Mélanie Wyss et Jean-Jacques Aubert, en compagnie de l’outsider Laetitia Bettex (Vert’libéraux), la droite a donc décidé de partir à six candidats. «Ce n’est pas une surprise que la majorité termine en tête dans sa ville, détaille Jean-Jacques Aubert. Ce qui le serait, c’est que nous acceptions cette situation sans broncher en donnant le signal à nos électeurs que la défaite est programmée. Nous voulons démontrer l’exact contraire avec une équipe soudée, qui manifeste clairement l’envie de travailler ensemble pour décrocher la majorité, et cela semble possible.»