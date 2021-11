Parlement vaudois – La droite ne veut pas d’une école «verte» Colère de Cesla Amarelle après que l’UDC et le PLR ont coulé un projet au Grand Conseil d’une école plus durable. Simone Honegger

Le drapeau vaudois est hissé sur le toit du Parlement lorsque le Grand Conseil siège. ARC Jean-Bernard Sieber

«Je reste sans voix. C’est un pied de nez aux enseignants qui se sont déjà engagés et à la jeunesse qui attendait des réponses de son institution. La déception sera très forte dans les établissements.»

La conseillère d’État Cesla Amarelle n’a pas caché son émotion mardi. Motif de sa colère: le refus, en deuxième débat, d’accorder un crédit de 7 millions de francs issus du Plan climat cantonal pour financer des projets pédagogiques et des nouveaux moyens d’enseignement «verts» au sein de l’École vaudoise.

Cette enveloppe avait pour but de rendre les établissements plus durables mais aussi de permettre aux élèves d’acquérir des compétences et des savoirs face aux enjeux de la transition énergétique et des changements climatiques. Des objectifs qui n’ont pas convaincu la droite bourgeoise, qui a voté non ou s’est abstenue, alors que la majorité absolue était requise.