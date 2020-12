Élections communales 2021 – La droite nyonnaise se présente plus verte que jamais L’entente regroupant le PLR, les Vert’lib’, l’UDC et le parti indépendant propose la même liste qui lui avait permis de reprendre la majorité il y a cinq ans. Raphaël Ebinger

Le ticket de centre-droite avec, de gauche à droite, Sacha Soldini, Roxane Faraut Linares (PLR), Maurice Gay (PLR), Vincent Hacker (Vert’libéral) et Claude Uldry (Indépendant). Ebinger

La formule avait été gagnante il y a cinq ans. L’entente de centre-droite présente le même ticket pour l’élection à la Municipalité qu’en 2016. Les PLR Roxane Faraut Linares et Maurice Gay, l’indépendant Claude Uldry et le Vert’libéral Vincent Hacker avaient été élus, alors que l’UDC Sacha Soldini s’était retiré au deuxième tour pour permettre à ses alliés d’évincer le Vert Olivier Mayor et ainsi reprendre la majorité à l’Exécutif.

Les cinq espèrent faire encore mieux au mois de mars puisqu’ils visent cinq sièges. «Nous avons de l’ambition», insiste Sacha Soldini. Chef de groupe depuis deux législatures, député au Grand Conseil depuis quelques mois, ce dernier s’estime prêt à franchir un nouveau pas, en comptant sur l’union des forces pour accéder à son tour à la Municipalité. L’équipe promet en outre avoir réglé les dissensions qui ont pu exister entre leur formation, parfois même entre eux, durant la législature. Majoritaire autant à la Municipalité qu’au Conseil communal, le centre-droite a peiné ces cinq dernières années à se regrouper derrière des projets communs. Le lancement de deux référendums contre des projets de son équipe municipale (sur la hausse d’impôts et sur le projet de la Suettaz) en a été la démonstration.

Une droite plus verte

Gonflés à bloc, les cinq candidats montrent une sensibilité plus marquée au développement durable. Dans leur bilan, les quatre municipaux sortants mettent d’ailleurs en évidence leurs réalisations en lien avec cette problématique, ne souhaitant pas laisser cette thématique à la gauche. Même l’UDC Sacha Soldini s’est présenté comme «très engagé» dans la promotion des énergies renouvelables.

Ils promettent aussi que les finances saines gérées avec la plus grande rigueur seront leur objectif. «Au Conseil communal, le centre-droite a toujours montré une plus grande intelligence à l’heure de voter les projets, a souligné le municipal des finances Claude Uldry, taclant ses adversaires. Il se pose d’abord la question de comment il est possible de financer les projets.»