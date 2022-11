Conseil communal – La droite offre une baisse d’impôt aux Payernois Contre les arguments du PSIP, PLR, UDC et PVL ont suivi l’avis de la Commission des finances et réduit l’imposition de 3 points. Sébastien Galliker

En bloc, la droite a voté en faveur d’une diminution de l’imposition payernoise, jeudi au Conseil communal. JEAN-PAUL GUINNARD

Au lieu de payer 73 centimes à leur Commune pour chaque franc payé au Canton de Vaud, les contribuables payernois ne verseront plus que 70 centimes dès l’année 2023. Par 40 oui contre 20 non, la droite du Conseil communal, formée du PLR, de l’UDC et des Vert’libéraux, a suivi la proposition unanime de la Commission des finances (Cofin), soit une baisse de trois points. Dans le sillage de son syndic Eric Küng, le Parti des socialistes et Indépendants de Payerne (PSIP) a vainement tenté de jouer le statu quo.