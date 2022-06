Conseil communal de Lausanne – La droite se déchaîne contre la «pacification» des rues La majorité de gauche a malgré tout imposé sa vision et fait adopter un crédit-cadre de 12 millions pour l’opération «rues vivantes». Lise Bourgeois

La fermeture de la rue Centrale pour le Marché le samedi à Lausanne fait partie des mesures décidées pour «rendre les rues vivantes». CHRISTIAN BRUN/ARCHIVES

Le dédain et l’arrogance se sont invités mardi soir au Conseil communal au moment de voter la seconde partie de l’opération «rues vivantes» qui consacre la «pacification» des rues de la ville. Droite et gauche se sont affrontées sur ce sujet qui avait déjà suscité pas mal de remous en 2018, vu qu’il touche à plusieurs aspects de la politique de mobilité et d’aménagement du territoire en ville.