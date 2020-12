Relance Covid à Payerne – La droite torpille le cadeau de Noël du PS aux bistrots Une motion demandait d’utiliser 100’000 francs du fonds Covid pour distribuer des bons pour les restaurants. La droite l’a refusée. Sébastien Galliker

Comme nombre de bistrots romands, les cafés payernois, ici celui de laReine Berthe, subissent de plein fouet les restrictions dictées par la pandémie de coronavirus. JEAN-PAUL GUINNARD

D’un côté un fonds de relance économique communal Covid doté d’un demi-million de francs, créé au bouclement des comptes 2019 en juin dernier. De l’autre des cafetiers restaurateurs à la peine depuis des mois, suite aux diverses mesures de fermeture de leurs établissements à chaque vague de pandémie. Au milieu, à peine 100’000 francs utilisés de ce trésor de guerre, faute de règlement d’application validé par le législatif. Et ledit règlement ne sera validé au mieux qu’en février par le Conseil communal, a présenté le municipal Edouard Noverraz en début de séance, jeudi.

«Ce secteur est l’un des plus touché par la crise.» Nicolas Schmid, motionnaire du PSIP

Face à cette impasse, le Parti des socialistes et indépendants de Payerne (PSIP) pensait avoir trouvé la parade avec une motion visant à prélever immédiatement la somme de 100 000 francs, sous forme de 1000 bons de 100 francs, à faire valoir dans les cafés-restaurants de la place, après tirage au sort. «Ce secteur, utile au maintien du tissu social et économique, est l’un des plus touché par la crise», relevait le motionnaire Nicolas Schmid pour encourager ses pairs.

But pas atteint

«L’initiative est louable, mais la méthode n’est pas bonne», a rétorqué le PLR Roland Bucher. «Si la situation se péjore et que les bistrots referment, personne ne pourra dépenser ces bons et la solution n’aura pas atteint son but», a-t-il poursuivi, rejoignant le constat que les tenanciers ont besoin de soutien financier maintenant. De son côté, le municipal Noverraz (PLR) a demandé de la cohérence avec la démarche de rédaction d’un règlement en cours.

«L’initiative est louable, mais la méthode n’est pas bonne.» Roland Bucher, conseiller communal PLR

Président de l’UDC, Michaël Marguet s’est inquiété de son côté du procédé de tirage au sort parmi les habitants de Payerne pour bénéficier de ces bons. Jugeant le gain potentiel de temps sur la rédaction du règlement minime, il a incité l’assemblée à refuser l’idée d’aide du PSIP.

Malgré les arguments de la gauche, la motion a été largement rejetée, trop peu d’élus PLR et UDC ayant finalement été convaincus. Les restaurateurs ne bénéficieront donc pas du cadeau de Noël du PSIP. Souhaitons-leur de ne pas passer Pâques au tison.