Loi sur l’assurance maladie – La droite veut plus de capitalisme pour faire baisser les primes Le PLR veut permettre aux caisses de garder un quart des bénéfices si elles obtiennent des rabais. Tollé à gauche et chez les défenseurs des consommateurs. Caroline Zuercher

Les rabais doivent-ils profiter uniquement aux assurés ou les assurances peuvent-elles aussi en toucher une partie? Au Parlement, la question entraîne un conflit classique entre la gauche et la droite. KEYSTONE

Comment freiner la hausse des coûts de la santé? Lors de sa session spéciale, le Conseil national va s’atteler ce jeudi au premier volet de mesures proposées par le Conseil fédéral pour contenir ces augmentations. Les élus débattront notamment de la façon de réduire le prix des médicaments génériques, en moyenne deux fois plus chers qu’à l’étranger. Mais pas seulement. Une autre modification de la loi sur l’assurance maladie (LAMal) prévoit que les assureurs puissent négocier des rabais avec les fournisseurs de prestations. Et que, s’ils en obtiennent, 75% des économies réalisées bénéficient aux assurés (sous la forme de réductions de prime ou par la constitution de réserves) et 25% à l’assureur maladie.