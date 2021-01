Lausanne Hockey Club – La drôle de saison de Kristian Suleski De retour à l’entraînement du LHC, le défenseur de 23 ans n’a plus joué depuis octobre et l’interruption de la MySports League. Il a dû «bricoler» pour garder la forme. Jérôme Reynard

Kristian Suleski avait disputé quatre des dix rencontres de présaison du LHC l’été dernier. Gérard Gandillon, Lausanne Hockey Club

S’il y en a bien un qui n’a pas perdu de sa bonne humeur avec la crise du Covid-19, c’est Kristian Suleski. Kristian qui? On rembobine. Juillet 2020: le LHC annonce avoir élargi son cadre avec six jeunes talents. Le défenseur seelandais en fait partie. Il participe à la préparation estivale, dispute quatre rencontres de présaison, avant d’être prêté à Martigny en MySports League.

Le hic? Le championnat en question a été interrompu au mois d’octobre déjà, après 7 matches seulement pour le club valaisan. Depuis, Kristian Suleski n’a fait que «bricoler» pour tenter de garder la forme. Jusqu’au rappel du LHC, intervenu il y a quelques jours en raison de l’épidémie de Covid-19 qui a frappé le vestiaire vaudois. Vous avez dit drôle de saison? «C’est clairement particulier, confirme le jeune homme de 23 ans. C’est bizarre, c’est dur, il y a un peu de tout. On fait comme on peut, même si on ne peut pas faire grand-chose de plus que se montrer patient.»