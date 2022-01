Plan climat à Vevey – La durabilité a inspiré la population

La stratégie de Vevey en matière de durabilité prend forme. L’été dernier, la Ville avait lancé une vaste consultation demandant à sa population quels changements elle souhaitait. Une plateforme numérique avait été mise sur pied ainsi que des ateliers regroupant des seniors, des écoliers ou encore les milieux associatifs. L’objectif: intégrer ces mesures au Plan climat, en cours d’élaboration, ou plus généralement aux projets des autorités. Un bilan de la démarche a été présenté mercredi.

A relire: Plateforme participative en ligne La population de Vevey pourra contribuer au Plan climat

Après un premier tri permettant de regrouper les propositions, 935 mesures ont émergé. Le nombre de participants est également important. «Environ 175 personnes ont utilisé la plateforme pour s’exprimer, indique Gabriela Kämpf. En ajoutant les stands au marché et les ateliers, on estime avoir atteint 405 personnes. Avec uniquement des réunions en présentiel, on n’aurait jamais obtenu un chiffre pareil.»