Si un rapport pouvait distribuer des paires de claques, certains auraient, depuis ce jeudi, les joues rouges en Valais. Dans la matinée, le Conseil d’État valaisan adressait un communiqué de presse qui nous fait remonter dans le temps de près de trois ans, au début de l’automne 2019. Souvenez-vous, à cette date, les médias romands s’emparent de «l’affaire Joël Rossier», du nom de l’ancien chef du Service de l’environnement.

À l’été 2019, l’homme démissionne et – on pardonnera ici les raccourcis sur une chronologie qui vaudrait un livre – alerte dans la foulée son ancien employeur à propos d’une quantité d’exemples de dysfonctionnements dans le traitement de dossiers environnementaux. L’un, en particulier, attire l’œil des médias: la correction du Rhône aurait provoqué d’importants rejets dans le fleuve de benzidine, une substance cancérogène, dont la présence était répertoriée sous la décharge désaffectée de Gamsenried, près de Viège.

«Sur une bonne partie des faits dénoncés, l’ancien chef du Service de l’environnement valaisan avait raison.»

Dans le branle-bas de combat médiatique qui a suivi, peu de torts ont été reconnus. Il s’agissait d’une situation «sous contrôle et maîtrisée». Et puis on a fini par affirmer que l’affaire Rossier n’en était pas une en se focalisant sur des aspects annexes et, comme souvent, en dépeignant le lanceur d’alertes comme un obscur délateur aux motivations peu enviables. L’art est parfois subtil, l’effet toujours mesurable et la réparation jamais complètement acquise.

Car voilà le tableau: deux ans et demi plus tard, un rapport conclut que des puits bâtis sans autorisation ont effectivement rejeté de l’eau polluée dans le Rhône, que cela a été fait en connaissance de cause durant plus d’un an et que les porteurs du projet de la correction du Rhône se sont «accommodés d’influences potentiellement néfastes pour l’environnement». Cinglant. On passera sur les nombreux ajustements effectués depuis le départ de Joël Rossier, lesquels font étonnamment écho à ces critiques, mais ce dernier épisode a pour effet de donner une tout autre couleur à certaines déclarations de l’époque.

Un honneur à laver

Une fois de plus, serait-on tenté de penser, sous des latitudes où l’énergie souvent mise à cibler ceux qui révèlent des affaires n’a en réalité d’égale que la volonté d’étouffer certains scandales. Personne n’est parfait et il n’est pas ici question de débattre si Joël Rossier était l’employé de l’année ou si tout ce qu’il dénonçait était parole d’évangile. Reste que sur une bonne partie des faits dénoncés, l’ancien chef du Service de l’environnement avait raison.

Avant d’affirmer péremptoirement aux médias qu’il avait tort tout en dissertant sur ses motivations, sa hiérarchie aurait mieux fait de simplement vérifier ses propos. Car voilà ce qui compte: les faits et l’intérêt public. Et à en juger par le nombre de lanceurs d’alerte et autres messagers qui, malgré des faits maintes fois vérifiés, s’emploient toujours à laver leur honneur, le chemin paraît encore bien long.

