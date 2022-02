Le Cercle du «Matin Dimanche» – La fabrique du Destin: Marx contre Racine

Les personnages de Racine, quoique d’extraction noble ou royale, sont conditionnés par un Destin immarcescible qui, se refermant sur eux, fonctionne comme la toile d’une araignée invisible dans laquelle ils se débattent – et qui finit par les tuer. En d’autres termes, ils existent dans le monde comme dans un piège. On présente parfois les personnages des tragédies comme des rois, comme des reines, comme des souverains: mais c’est inexact. Ils n’ont de souverain que la jouissance matérielle. Ils sont dépourvus de volonté. Ils appartiennent tout entier au Destin. Par conséquent, la politique qu’ils mènent n’est jamais, en dernière analyse, que l’expression publique du piège qu’est devenue leur existence.

La politique mondiale contemporaine est essentiellement racinienne, c’est-à-dire tragique, et ce au moins depuis le fameux TINA (There is no alternative) de Margaret Thatcher, indiquant que l’économie de marché n’était pas un choix politique parmi d’autre, mais qu’il avait au contraire la densité et la profondeur d’un Destin. De même lorsque Nicolas Sarkozy déclarait: «Nul ne peut échapper à la mondialisation», chacun était invité à voir dans celle-ci non pas un état des choses historique résultant d’un ensemble de décisions politiques, mais bel et bien quelque monstre abyssal dont l’existence a la consistance et la récurrence d’un phénomène naturel. Le tragique en politique – c’est-à-dire, la négation de la politique elle-même – imprègne toutes les institutions capitalistes: c’est les CFF parlant d’une «pénurie de mécaniciens» comme on parle d’un ruisseau qui déborde, c’est tel ministre cantonal de la santé tout ébaubi que l’austérité budgétaire ne produise guère d’effets favorables pour doper le moral du personnel de santé en lutte contre le Covid. Dans chaque Conseil municipal on retrouve des Phèdre, des Andromaque, des Britannicus, même lorsqu’ils sont ivres, ventripotents, rougeauds et dépenaillés.

Transformer la politique en Destin permet de la rendre incontestable en même temps qu’inévitable. Quand elle avoue son amour à sa servante, Phèdre déclare: «Je sentis tout mon corps et transir et brûle /Je reconnus Vénus et ses feux redoutables/D’un sang qu’elle poursuit tourments inévitables!» C’est, avec moins d’art, avec moins de recherche, ce que déclarent nombre de dirigeants politiques à travers le monde, quand ils déclarent qu’il n’y a pas d’alternative, que lamarche des choses est une marche forcée et non souhaitée, qu’il faut se résigner à ne rien faire, à ne rien vouloir, à ne rien penser. Les licenciements sont présentés régulièrement comme indépendants de toute volonté, de même que la stagnation du pouvoir d’achat, de même que la paupérisation de masse: il y a des pauvres parce qu’il doit y avoir des pauvres, il y a du chômage parce qu’il y a du chômage. La politique racinienne, c’est aussi la rhétorique de la tautologie, A=A et circulez: il n’y a rien à vouloir.

Il n’est pas de péché plus grand que celui de ne pas lire Racine, sauf celui de ne pas lire Marx. L’un des mérites de l’auteur du «Capital» est d’avoir démystifié la fatalité prônée par les économistes anglais qui l’ont précédé, d’avoir enfoncé un coin dans la rhétorique de la tautologie, d’avoir rendu aux hommes ce que l’on disait appartenir aux dieux, d’avoir rendu à la volonté la part que l’on disait revenir au Destin. Chez Marx, les hommes ne se débattent plus, ils ne résignent plus, ils n’acceptent plus leur sort, ils luttent. La grande leçon de Marx n’est pas d’avoir nié le Destin, mais d’avoir montré que ce sont les hommes et les femmes qui le font.

