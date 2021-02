Jubilé – La façade du Parlement s’offre comme une toile artistique En vue du 175e anniversaire de sa création, le Palais fédéral offre sa façade nord à décorer. Quinze artistes sont appelés à présenter leur projet. mam

Le triangle bien visible situé sur le tympan du fronton supérieur de la façade nord est resté vierge depuis l’inauguration du Palais du Parlement en 1902. AFP

Le 12 septembre 2023, la Suisse moderne fêtera son 175e anniversaire. À cette occasion, la façade Nord du Palais du Parlement sera parée d’une œuvre contemporaine. Quinze artistes ont jusqu’à la fin du mois de septembre 2021 pour présenter leurs idées pour l’ornement du fronton.

Depuis l’inauguration du Palais du Parlement, en 1902, aucune œuvre artistique n’orne le triangle bien visible situé sur le tympan du fronton supérieur de la façade nord. Des esquisses et des lettres de l’architecte Hans Wilhelm Auer (1847-1906) attestent pourtant qu’une installation y était prévue. D’autres projets visant à décorer cette surface n’ont pas non plus abouti.

Quinze artistes suisses sont invités à réfléchir à des façons d’agrémenter le fronton de la façade Nord : ils ont huit mois pour concevoir une œuvre et présenter un projet. Le périmètre se situe à environ 23 m au-dessus de la Place fédérale, sur le tympan du fronton de la façade nord.

Selon le programme du concours, l’œuvre « devra aussi permettre la réalisation d’une large vision artistique et d’un concept qui s’inscrive dans le contexte global ». Le délai imparti pour présenter un projet court jusqu’à la fin du mois de septembre 2021.

Le jury délibérera les 12 et 13 octobre 2021. Les travaux commenceront en 2022, afin que l’œuvre soit achevée le 12 septembre 2023, pour le 175e anniversaire de la Constitution fédérale. Environ 500’000 francs pourraient être alloués à la mise en œuvre du projet.