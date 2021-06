Consultations médicales – La façon de payer son médecin doit changer Le Conseil fédéral n’approuve pas le projet Tardoc, développé par les médecins et une partie des assureurs. Il demande à tous les acteurs de s’entendre. Caroline Zuercher

Le système utilisé aujourd’hui pour établir la facture d’un traitement ambulatoire est entré en vigueur en 2004 et ne tient donc pas compte du progrès médical. KEYSTONE/BALLY

Cette facture, vous la connaissez bien, même si sa lecture n’est pas évidente. Quand vous vous rendez au cabinet de votre médecin, chacun de ses actes (de la prise du pouls à l’observation de votre gorge en passant par le temps de consultation) est comptabilisé par des points qui, additionnés, permettent de calculer sa rétribution. Il s’agit du fameux Tarmed.

En termes techniques, on parle de structure tarifaire pour rémunérer les prestations ambulatoires (celles qui ne nécessitent pas de dormir à l’hôpital). L’important est que ce système doit être révisé. Le sujet fait l’objet d’un véritable feuilleton, dont le Conseil fédéral a écrit ce mercredi un nouvel épisode. Il refuse de remplacer la structure actuelle par Tardoc, un modèle défendu notamment par l’une des deux faîtières des assureurs maladie, Curafutura, et par la Fédération des médecins suisses (FMH). Leurs objectifs principaux sont de moderniser Tarmed et de le simplifier en réduisant le nombre de positions tarifaires.