Abo Vital été (28/41) – La factrice à l’écoute patiente des pianos Lucia Defilla, 23 ans, a quitté son Zurich natal pour la terre vaudoise afin d’embrasser le métier rare de facteur de pianos. Portrait d’une amoureuse des 88 touches.

Lucia Defilla accorde un modèle de piano à queue de la marque Steinway & Sons dans l’atelier d’Écublens de l’entreprise Hug Musique. Florian Cella/VQH

Cheveux attachés sur la tête, baskets Vans aux pieds et tatouages floraux derrière les chevilles, Lucia Defilla se meut à hauteur du clavier d’un piano droit de la marque tchèque Petrof. Assise sur un ancien tabouret de pianiste en velours reconverti en un drôle de chariot roulant, elle dépose une règle et fixe sérieusement et calmement de ses yeux bleu clair une portion des 88 touches – 36 noires et 52 blanches – pour vérifier si elles sont toutes au même niveau.