Crise du coronavirus – La facture des bus et trains vides sera salée pour les MBC Le virus pourrait avoir pour conséquence un manque à gagner de 3 millions pour les Transports de la région morgienne. Raphaël Cand

La crise du coronavirus aura un effet de l’ordre de 3 millions de francs selon les premières estimations de la compagnie de transports morgienne MBC. ARC

La crise sanitaire a frappé de plein fouet les Transports de la région Morges Bière Cossonay (MBC). Comme sur l’ensemble des lignes du territoire national, la fréquentation a chuté du jour au lendemain de 90% avec le semi-confinement. Si environ 75% des voyageurs sont aujourd’hui de retour dans les bus et trains des MBC, le manque à gagner en 2020 risque d’être important. «Les recettes devraient baisser de 25 à 30%, ce qui équivaut à quelque 2 millions pour le réseau urbain et 1 million pour le trafic régional», estime le directeur François Gatabin, dont la flotte verte et blanche est visible loin à la ronde, qu’il s’agisse des nombreux véhicules roulants ou du petit train au départ de Morges en direction de Bière et de L’Isle au Pied du Jura.