Surcoûts de construction – La facture du Lapin blanc explose et irrite les Français Le chantier du centre des Dappes a quatre ans de retard et coûtera au moins 3 millions de plus que prévu initialement. Yves Merz

Le centre d’accueil des Dappes, baptisé Le Lapin blanc, est encore en construction. Il devrait être inauguré en été 2023. Il abritera un restaurant, une billetterie, des magasins et une garderie. LDD/Atelier Bildbauer pour Mann & Capua Mann architectes

La construction du bâtiment d’accueil des Dappes, Le Lapin blanc, donne du souci aux partenaires du projet, tant du côté suisse que français. L’ouverture de ce centre abritant un restaurant, une billetterie, des magasins et une garderie, était attendue à l’hiver 2019. Mais le chantier a quatre ans de retard et, surtout, les surcoûts s’accumulent. La facture a déjà explosé à deux reprises, pour des montants de 1,65 et 1,1 million. Et le président de Télé-Dôle, Thierry Genoud, vient de révéler à «24 heures» qu’il manquait encore 300’000 à 400’000 euros. Initialement devisé à 2,2 millions, le centre devrait coûter au moins 5,3 millions.