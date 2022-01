Nouveau système de paiement – La facture numérique s’est développée en 2021 En Suisse, 50 millions de transactions ont été réalisées via le système eBill, qui va proposer de nouvelles fonctions en 2022.

Une centaine de banques suisses proposent le système de facture numérique (eBill) à leur clientèle (photo d’illustration). KEYSTONE

En 2021, un total de 50 millions de transactions via le système de facture numérique (eBill) a été enregistré, soit une croissance de 25% par rapport à l’année précédente. SIX a dénombré plus de 2,5 millions d’utilisateurs.

Une centaine de banques suisses proposent ce service à leur clientèle, selon le communiqué de SIX mardi. De nouvelles fonctions vont être ajoutées cette année. «Les entreprises pourront non seulement envoyer des factures via eBill avec leur logiciel d’entreprise, mais aussi les recevoir et les traiter directement, sans changer de système».

À partir de cet automne, les fondations et associations caritatives pourront aussi collecter leurs dons par facture numérique.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.