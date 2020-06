Moyen-Orient – La faim en Syrie atteint des proportions records, avertissent des ONG Quelque 9,3 millions de Syriens se couchent en ayant faim et la situation risque encore d’empirer, ont indiqué ce lundi plusieurs ONG internationales. Elles appellent à une assistance internationale urgente.

Le nombre de Syriens vivant dans l’insécurité alimentaire a augmenté de 42% depuis 2019, selon la coalition d’ONG. KEYSTONE

La faim touche un nombre record de Syriens et cela pourrait encore empirer, ont averti lundi plusieurs organisations. Elles s’exprimaient à la veille d’une conférence d’aide internationale qui se tient à Bruxelles.

Plus de neuf ans après le début d’une guerre meurtrière et complexe, les combats ont baissé en intensité mais l’urgence demeure dans un pays où les camps de déplacés abondent et où plusieurs millions de personnes dépendent des aides humanitaires.

«Actuellement, quelque 9,3 millions de Syriens se couchent en ayant faim, tandis que plus de 2 millions (supplémentaires) risquent de connaître le même sort», ont averti dans un communiqué commun plusieurs ONG internationales.

Le nombre de Syriens vivant dans l’insécurité alimentaire a augmenté de 42% depuis l’année dernière, selon le texte signé notamment par le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC), Oxfam, CARE et Mercy Corps.

Assistance indispensable

«Les Syriens qui ont déjà enduré pratiquement une décennie de guerre et de déplacements sont maintenant confrontés à un niveau de faim sans précédent», déplore le texte. «L’assistance internationale est nécessaire aujourd’hui plus que jamais», ajoutent les ONG.

«À moins que les financements et l’accès humanitaire augmentent, de nombreux Syriens, notamment ceux réfugiés dans la région, se retrouveront (également) au bord de la famine», poursuit le texte.

Une conférence de soutien est organisée mardi à Bruxelles sous l’égide de l’ONU et de l'Union européenne pour encourager les donateurs à accroître l’aide apportée aux personnes affectées par le conflit syrien, dans le pays en guerre et à l’étranger.

Le conflit en Syrie déclenché en 2011 a fait plus de 380’000 morts et poussé à l’exil près de la moitié de la population d’avant-guerre, avec des déplacés à l’intérieur du pays et des réfugiés à l’étranger.

( ATS/NXP )