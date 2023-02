Portrait de Valérie Peyre – La faiseuse de thé a l’éthique chevillée au sachet «Tea master» pour la marque suisse Chanoyu, la Lausannoise parcourt le monde pour dénicher les plus beaux théiers. Cécile Collet

Valérie Peyre dans le café feutré de l’Hôtel de la Paix, à Lausanne, où les thés Chanoyu sont à la carte. Chantal Dervey

La meilleure façon de voir Valérie Peyre faire la grimace, c’est de sucrer votre thé. Un nuage de lait? Une autre moue se dessine sur le visage de la tea master de Chanoyu, jeune marque d’Écublens que l’on trouve aussi bien sur les meilleures tables du pays qu’en vente en ligne. «Mon but, c’est de démontrer que le thé est bien plus que de l’eau chaude. Et mon mantra, c’est: «Bon sang, c’est possible de boire une bonne tasse de thé à la maison!»