États-Unis – La famille de Martin Luther King rejoint l’appel à réformer le système électoral Des membres de la famille de Martin Luther King Jr ont pris part lundi aux manifestations à Washington pour demander au Congrès d’adopter une réforme du droit de vote.

Martin Luther King III (au centre), lors de la marche à Washington DC pour la réforme du système électoral lundi. AFP

Des membres de la famille de Martin Luther King Jr ont pris part lundi aux manifestations à Washington pour demander au Congrès d’adopter une réforme du droit de vote, alors que les États-Unis commémoraient l’assassinat du leader des droits civiques.

Le fils du célèbre révérend, Martin Luther King III, a pris la parole lors de la marche, avertissant que de nombreux États «ont adopté des lois qui rendent le vote plus difficile», plus d’un demi-siècle après les discours historiques de son père. Les participants à la marche de lundi ont fait écho aux demandes formulées par Martin Luther King il y a plus de 60 ans en scandant: «Que voulons-nous? Le droit de vote! Quand le voulons-nous? Maintenant!»

«Nous marchons parce que notre droit de vote est attaqué en ce moment», a déclaré à l’AFP la pasteure Wendy Hamilton lors de la manifestation. «En fait, notre démocratie est très fragile», a ajouté WendyHamilton, une élue locale de Washington. Beaucoup portaient des affiches imprimées à l’effigie de l’icône des droits civiques, et portant son célèbre appel de 1957 «Donnez-nous le bulletin de vote», qui demandait au gouvernement fédéral de faire respecter le droit de vote des Noirs américains dans tout le pays.

Le mémorial Martin Luther King Jr à Washington DC. Getty Images via AFP

La manifestation visait à soutenir la loi sur la liberté de vote actuellement examinée par le Sénat, adoptée par la Chambre des représentants la semaine dernière. La présidente de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi, a également pris la parole lors de la marche, ainsi que la petite-fille de Martin Luther King, âgée de 13 ans.

Une bataille politique acharnée

«Si ces lois supprimant des électeurs dans les États persistent, l’Amérique dont mon père a rêvé ne verra jamais le jour», a pour sa part écrit Bernice King, la fille de Martin Luther King sur les réseaux sociaux. Ce projet de loi fait l’objet d’une bataille politique acharnée, le président Joe Biden devant négocier avec deux sénateurs récalcitrants de son propre parti démocrate pour pouvoir modifier une règle de procédure et permettre au Congrès d’adopter la loi sans le soutien des républicains.

Joe Biden fait valoir que le projet de loi est essentiel pour protéger la démocratie américaine contre les tentatives des républicains d’exclure du vote les minorités, qui penchent historiquement du côté démocrate, par le biais d’une série de lois récemment adoptées au niveau local. Martin Luther King «a défendu la justice raciale, la justice économique et la liberté qui permet toutes les autres: la liberté de vote», a déclaré la vice-présidente Kamala Harris à la Maison-Blanche.

«Pour vraiment honorer l’héritage de l’homme que nous célébrons aujourd’hui, nous devons continuer à nous battre pour la liberté de vote, pour la liberté de tous», a-t-elle ajouté. Joe Biden et Kamala Harris ont visité la semaine dernière la crypte où Martin Luther King, assassiné en 1968 à 39 ans, et sa femme, Coretta Scott King, sont enterrés à Atlanta.

