Royaume-Uni – La famille royale, solennelle, a célébré les obsèques du prince Philip Sous un grand soleil, les Windsor ont dit leur dernier au revoir au duc d’Édimbourg, qui a partagé pendant 73 ans la vie de la reine Élisabeth II. Une cérémonie solennelle et, réglementation Covid oblige, très particulière. Tristan de Bourbon

Le cercueil du duc d’Édimbourg est transporté dans la chapelle Saint-Georges. AFP

«Nous sommes ici aujourd’hui dans la chapelle Saint-Georges pour remettre entre les mains de Dieu l’âme de son serviteur le prince Philip, duc d’Édimbourg.» Les mots du doyen de Windsor ont résonné samedi alors que la famille royale britannique a célébré les obsèques du prince Philip. Le dernier hommage des Windsor à celui qui a partagé pendant soixante-treize ans la vie de la reine Élisabeth II a mêlé une grande solennité et une étrange froideur.

Le soleil a brillé de tous ses feux sur le sud de l’Angleterre et illuminé un protocole rédigé à la seconde près. Peu après 15 h 30 heure suisse, la fanfare du château de Windsor s’est mise à jouer. Le cercueil du duc d’Édimbourg, sur lequel avaient été déposés sa casquette et son sabre d’officier de la marine britannique, est alors apparu, tiré par des chevaux. Recouvert de son étendard personnel, représentant ses origines grecques et danoises, il a ensuite été déposé à l’arrière d’une Land Rover dessinée pour l’occasion.