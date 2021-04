Dérives mystico-religieuses – «La Famille», une secte parisienne où l’on n’enfante qu’entre cousins Depuis plus de deux siècles, dans la plus grande discrétion, une communauté religieuse constituée par huit familles vit à l’écart du monde en pleine ville en attendant la fin des temps. Immersion avec Suzanne Privat qui a enquêté durant un an et demi. Yannick Van Der Schueren

Suzanne Privat, journaliste scientifique de profession et auteur de «La Famille – Itinéraires d’un secret» Chloé Vollmer-Lo

«Ils vivent comme nous, mais à côté de nous.» Ils? Ce sont les 3000 membres de La Famille, une communauté religieuse secrète installée depuis le XIXe siècle dans trois arrondissements de l’Est parisien. Le mariage entre cousins étant la règle, cette société mystique ne regroupe que huit patronymes.

Cette collectivité très fermée, vivant dans la plus grande discrétion depuis deux cents ans, est dans le viseur de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) depuis 2017. L’isolement induit par rapport au «monde extérieur» constituerait une menace «d’un point de vue psychologique et social pour l’avenir de ces enfants». Mais qui sont-ils vraiment?