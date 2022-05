L’ironie est à la hauteur du drame. Nous avons de quoi nourrir les presque 8 milliards de Terriens, et pourtant nous n’y arrivons pas. Le constat n’est pas nouveau. Il n’est que renforcé par le conflit ukrainien et l’extrême interdépendance de nos marchés alimentaires.

Dans notre monde interconnecté, tout est lié: il faut du gaz pour fabriquer des engrais, il faut des engrais pour optimiser les rendements agricoles; il faut du blé pour le pain des pays dont il constitue le principal repas, et il faut de l’argent pour acheter ce blé dont les cours, déjà élevés par le passé, s’envolent à présent. Les acteurs humanitaires en sont réduits aujourd’hui à quémander auprès de leurs donateurs cet argent qui leur fait cruellement défaut. Et à limiter les maigres rations pour nourrir toujours plus d’affamés.