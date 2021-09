Sommet sur l’alimentation – La famine sera-t-elle vraiment éradiquée dans dix ans? La communauté internationale vise 2030 pour venir à bout de ce fléau mondial, relancé par la pandémie. Les dons affluent, mais le projet paraît bien ambitieux. Virginie Lenk

Une petite fille assise sur une balance de MSF dans le village de Befeno, à Madagascar, le 2 septembre 2021. Entre 720 et 811 millions de personnes dans le monde ont été confrontées à la faim en 2020. AFP

Le geste est fort, à l’image de l’urgence. Mardi, à la tribune des Nations Unies à New York, le président américain, Joe Biden, a promis que son pays s’engagerait à verser «10 milliards de dollars pour faire cesser la faim et investir dans le système alimentaire» aux États-Unis et à l’étranger. Une promesse faite alors que s’ouvre ce jeudi le sommet sur les systèmes alimentaires en marge de l’Assemblée générale de l’ONU.