Le tournesol n’est pas seulement une plante de culture, il fait le bonheur des jardiniers et des passionnés de décoration. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas en faire pousser, il est possible de s’en procurer en «self-cueillette», à la Grange aux courges, à Goumoens-la-Ville. «Le tournesol est apprécié pour les fêtes ou les mariages. C’est une fleur festive, un soleil dans la maison», explique l’agriculteur Claude Jaquier. Il sème à plusieurs reprises, si bien qu’il est possible de cueillir des tournesols jusqu’à la fin d’octobre: «En automne, les gens cherchent la lumière et le tournesol a donc du succès.» Il en cultive aussi pour l’huile, mais c’est une autre variété: «Les tournesols à cueillir ont un cœur plus petit et des pétales plus longs. Pour l’huile, il faut que le cœur soit grand.» Infos: www.lagrangeauxcourges.ch