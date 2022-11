Aux portes du conflit en Ukraine – La «fatigue» gagne la Pologne, terre d’asile des Ukrainiens Solidaires, les Polonais ont déjà accueilli plus de 1,4 million de réfugiés. Mais les inquiétudes montent à l’approche de l’hiver. Elisa Perrigueur - Varsovie et Poznan

Une famille ukrainienne à Varsovie, le 9 novembre 2022. De nombreux Ukrainiens ont trouvé un emploi en Pologne, en raison du faible taux de chômage. Mais la solidarité des Polonais commence à s’essouffler. AP PHOTO/MICHAL DYJUK

Compassion et devoir. Ces deux sentiments ont saisi la Polonaise Agata Opyrchał-Jankowska lorsqu’elle a vu, fin février, ces dizaines de milliers de femmes et d’enfants fuyant l’Ukraine, déferler à la gare de Varsovie. «Je me reconnaissais en ces mères. Les Ukrainiens se battent pour nous, nous devions héberger leurs proches», défend cette architecte, attablée dans un café de la capitale.