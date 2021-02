Imprimer de la viande en 3D – La fausse viande… devient de plus en plus vraie Avec ses imprimantes 3D, la société Redefine Meat assure pouvoir produire «des morceaux entiers de viande similaires à ceux d’une vache». Olivier Wurlod

L’amas de lignes rouges et blanches censé ressembler à un morceau de bœuf peine à vous mettre l’eau à la bouche? Pourtant, selon les analystes, ce marché de la viande à base de plantes pourrait atteindre 140 milliards de dollars d’ici à 2030. Reuters

En observant l’amas de petites lignes rouges et blanches grandir derrière la vitre d’une imprimante 3D et le résultat final, censé ressembler à un morceau de bœuf, la fausse viande proposée par la société Redefine Meat peine à vous mettre l’eau à la bouche. Et pourtant, même un grand chef, comme l’Israélien Assaf Granit (récemment étoilé à Paris avec son restaurant Shabour) arrive à se faire surprendre. «Cela ne fait aucun sens! C’est votre esprit, vos connaissances qui se battent avec votre bouche», raconte le cuisinier en testant leur produit.