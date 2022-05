Les représentants de Daillens et de la FVJC devant le bâtiment qui abritera la future nouvelle Maison de la Fédé. Derrière (de g. à dr.): la municipale Mareva Martin et le syndic Alberto Mocchi, Arnaud Baudraz (président de la Commission des archives), la présidente de la FVJC Lucie Theurillat et le vice-président Daniel Turin. Devant (de g. à dr.): Nicola Grosso (membre de la Commission des archives), Mathias Dupertuis (président du comité du Giron du Centre) et Sophie Gonin (caissière du bureau central).

Sylvain Muller