La Fédé, une centenaire têtue mais pleine d’acouet

La campagne a fini par prendre la place de l’agriculture

«La Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes a pour but de grouper et coordonner les jeunes forces agricoles en unissant les sociétés de jeunesses vaudoises tant masculines que féminines et de s’intéresser à toute question économique ou sociale, tendant au développement matériel, intellectuel et moral et au progrès de la cause agricole, le tout sans couleur politique de détail.» Par ces quelques lignes, la «Feuille d’Avis de Lausanne» revenait, le 30 mai 1919, sur la fondation de la FVJC, quatre jours après avoir publié un entrefilet sur l’assemblée constitutive (voir illustration).







Cent ans plus tard, peu de chose a changé. Si la cotisation annuelle était alors de 50 centimes par sociétaire, elle a grimpé à 14 fr. lors de la dernière assemblée générale, après avoir longtemps été maintenue à 6 fr. «Pour le reste, mis à part qu’on pourrait remplacer le mot «agricole» par «campagnard», on s’y retrouve», commente Patrick Simonin, député PLR et ancien président de la FVJC de 1999 à 2003. En effet, si la pratique du métier d’agriculteur est désormais portion congrue dans les rangs de la Fédé, beaucoup se revendiquent toujours d’un lien avec la campagne.



«J’aime à dire que la jeunesse évolue constamment tout en gardant le même état d’esprit!» ajoute Cédric Destraz, actuel président central. Confirmant que l’aspect agricole est désormais moins fort, il ajoute que «le principe même de se retrouver entre amis pour débattre de tous sujets est toujours bien présent.»



Le comité étant chargé d’envoyer une demande d’adhésion à toutes les sociétés, l’article de la «Feuille» concluait qu’«on peut prévoir que la fédération va, sous peu, grouper toutes les sociétés de jeunesses vaudoises». Cent ans plus tard, ce n’est toujours pas le cas. «Il en reste quelques-unes qui ne sont pas membres. On essaie toujours de les attirer car cela donne la possibilité de participer aux diverses activités, mais sans obligation, ni contrepartie, à part de payer sa cotisation», poursuit le président. Patrick Simonin rappelle aussi que des réunions sont organisées régulièrement avec les autres fédérations, celles des girons de Nyon et de l’Aubonne en particulier, notamment pour répartir les dates des manifestations au calendrier.



Sébastien Galliker





ve 24 (complet) et sa 25 mai, 20 h, Palais de Beaulieu.Voir www.fvjc.ch