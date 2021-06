Pollution due au trafic – La fédération routière se fâche contre la Confédération La faîtière Routesuisse estime que l’Office fédéral de l’environnement n’est ni neutre ni complet dans son information avant le vote sur la loi CO 2 . Lise Bailat , Berne

Les transports – en majeure partie le trafic routier – ont généré, en 2019, des émissions de gaz à effet de serre supérieures à celles de 1990, écrit l’Office fédéral de l’environnement. Frank Mentha

L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) fait-il indirectement campagne pour la loi sur le CO 2 ? C’est la conviction de Pierre-André Page. Le conseiller national (UDC/FR) interpelle le Conseil fédéral suite à la publication d’un rapport sur la pollution en Suisse: «On cache des chiffres et cela me choque. J’aimerais que l’OFEV les diffuse avant la votation du 13 juin. C’est un devoir de vérité et de transparence.»

Dans ce document, l’OFEV constate un léger recul des émissions de gaz à effet de serre en Suisse en 2019. Il épingle le secteur des transports comme un mauvais élève: «Si la tendance se maintient, le secteur des transports manquera l’objectif de moins 10% jusqu’en 2020.»