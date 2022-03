Sport/Russie – La Fédération russe de hockey proteste

Hockey sur glace

La Fédération russe de hockey sur glace (RIHF) conteste les suspensions de toute compétition annoncées lundi, par la Fédération internationale (IIHF) contre les sélections et les clubs russes. Elle juge cette décision «discriminatoire et contraire à l'esprit du sport». La Fédération condamne fermement cette décision du Conseil de l'IIHF et se réserve le droit de faire appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).