Hockey sur glace – La Fédération suisse de hockey appelle à des sanctions contre son homologue russe À la suite de la guerre menée par la Russie, la Fédération suisse de hockey sur glace a demandé à ce que des sanctions soient prises contre les fédérations russe et biélorusse. sport-center

Les sanctions exigées demandent notamment le retrait de l’organisation des mondiaux de St-Pétersbourg. AFP

La Fédération suisse de hockey sur glace s’est prononcée au sujet de la guerre menée par la Russie en Ukraine «Cette agression est en totale opposition aux valeurs du Mouvement olympique, qui s’engage en faveur de la paix, de l’amitié et de la solidarité entre les pays et les peuples. Par ses actions, la Russie rompt la paix olympique décidée le 2 décembre 2021 par l’Assemblée générale de l’ONU dans une résolution votée par 173 pays membres», a condamné la Fédération suisse par le biais d’un communiqué.



La SIHF a par ailleurs apporté son soutien au peuple ukrainien et conjointement à d’autres fédérations, a appelé à des sanctions à l’encontre des fédérations russe et biélorusse. La raison avancée est que ces organismes soutiennent le gouvernement de Vladimir Poutine et les actions de ce dernier. «La requête à l’attention du Conseil de l’IIHF demande notamment l’exclusion immédiate des fédérations russe et biélorusse de l’IIHF ainsi que le retrait de l’organisation du Championnat du monde U20 à Novosibirsk, prévu en décembre 2022, et du Championnat du monde A à St-Pétersbourg, programmé en mai 2023», précise le communiqué. En outre, il a été décidé par les dirigeants suisses que l’équipe nationale ne se rendrait pas en Russie pour ses matches de préparation ni n’affronterait la Russie en match amical.

Quid des Mondiaux de 2023?



Privée de l’organisation des Mondiaux 2020 à Lausanne et Zurich en raison de la pandémie, la Fédération suisse pourrait, pourquoi pas, se porter candidate à l’organisation des Mondiaux 2023 si d’aventure ceux-ci ne se déroulaient pas à St-Pétersbourg. Il ne s’agit à ce stade que d’une éventualité parmi d’autres.



