Espaces publics genevois - La féminisation des noms de rues n’est pas gagnée d’avance

Espaces publics – La féminisation des noms de rues n’est pas gagnée d’avance Nouvelle offensive de la Ville de Genève pour octroyer des noms de femmes à quatorze emplacements. Des habitants et des commerçants réagissent, parfois avec virulence. Xavier Lafargue

En mars 2020, lors d’une action baptisée 100Elles, des féministes ont rebaptisé cent noms de rues afin de rendre visible le rôle des femmes dans l’histoire genevoise. Enrico Gastaldello

Elles sont quatorze. Des femmes plus ou moins connues, qui ont joué un rôle à Genève. La plus ancienne, Théodelinde, une reine burgonde, a vécu au Ve siècle; les deux dernières en date, l’écrivaine Julia Chamorel et la metteuse en scène et éditrice Marcelle de Kenzac, sont décédées en 2009. Toutes auront peut-être bientôt une rue, une esplanade ou encore un passage à leur nom. La Ville de Genève en a fait la proposition dernièrement, dans le cadre du projet 100Elles lancé en 2019. La Commission de nomenclature doit encore se prononcer, avant que le Conseil d’État n’officialise – ou pas – ces dénominations. Mais des riverains montent au créneau.